БМП Bradley могут войти в следующий пакет помощи США Украине - СМИ

Детали

Отмечается, что первая поставка западной мобильной бронетехники – еще одна важная веха в эскалации поставок передового вооружения украинским силам, включая тяжелую артиллерию и высокоточные ракетные установки большой дальности. Это произошло через несколько недель после того, как администрация Байдена объявила, что поставит Киеву ЗРК Patriot для защиты от волн российских ракетных и беспилотных атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру страны.

Официальные лица США заявили, что украинским бойцам нужно иметь возможность проводить маневры общевойсковых средств с помощью бронетехники. Это позволит им вступать в сражение с врагом и продвигаться вперед под огнем. Другой американский чиновник заявил, что по мнению Вашингтона "в обозримом будущем будут продолжаться боевые действия вдоль линии фронта", и выразил сомнение, что бои замедлятся в течение зимних месяцев.

Сообщается, что в настоящее время союзники организуют специальные военные учения в Европе для украинских бойцов, чтобы те могли работать со специфическими системами вооружения. До сих пор они отвергали Киев, утверждая, что западная бронетранспортерная техника слишком сложна по логистике, чтобы быть полезной, пишет WP.

Впрочем, администрация Байдена продолжает исключать отправку боевых танков Abrams Украине, поскольку они тяжелые (55 тонн) и поглощают топливо с большой скоростью, сообщили чиновники на условиях анонимности.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 4 января рассказал, что началась подготовка к передаче Украине системы ПВО Patriot.