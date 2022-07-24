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США розглядають можливість оголошення росії спонсором тероризму - посол

США розглядають можливість оголошення росії спонсором тероризму - посол

Київ • УНН

 • 125211 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. США розглядають можливість оголошення росії країною-спонсором тероризму, проте це питання потребує ретельного аналізу. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк, передає УНН.

Цитата

«Щодо оголошення росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів. Про те, що ми робимо: ми змушуємо Росію відповідати за свої дії й продовжуємо це робити. Разом з нашими партнерами та союзниками зі всього світу ми запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і ми продовжуватимемо це робити й надалі», – зазначила Брінк.

Деталі

Вона додала, що крім цього росію відключили від фінансування міжнародних фінансових установ і перешкодили використанню заморожених коштів центрального банку для погашення боргу. Зараз використовуються всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, що є спонсором тероризму.

Відзначимо, що до поточного списку держав-спонсорів тероризму належать — Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.

Нагадаємо

Українська влада працює над тим, щоб росію виключили з міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму. Як заявив під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, FATF має внести росію до “чорного списку” організацій, що не дозволить росії уникати санкцій та продовжувати вести нормальні ділові відносини з будь-ким у світі.

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