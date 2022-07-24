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США рассматривают возможность объявления россии спонсором терроризма – посол

США рассматривают возможность объявления россии спонсором терроризма – посол

Киев • УНН

 • 125205 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. США рассматривают возможность объявления россии страной-спонсором терроризма, однако этот вопрос требует тщательного анализа. Об этом в интервью Радио Свобода сообщила чрезвычайная и полномочная посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Цитата

«Что касается объявления россии государством-спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, он требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами. О том, что мы делаем: мы заставляем россию отвечать за свои действия и продолжаем это делать. Вместе с нашими партнерами и союзниками со всего мира мы ввели беспрецедентное по объему и глубине количество санкций, и мы будем продолжать это и дальше», – отметила Бринк.

Детали

Она добавила, что кроме этого россию отключили от финансирования международных финансовых учреждений и помешали использованию замороженных средств центрального банка для погашения долга. Сейчас используются все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, являющейся спонсором терроризма.

Отметим, что к текущему списку государств-спонсоров терроризма относятся — Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Напомним

Украинская власть работает над тем, чтобы россию исключили из международной группы по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма. Как заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, FATF должен внести россию в “черный список” организаций, что не позволит россии избегать санкций и продолжать вести нормальные деловые отношения с кем-либо в мире.

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