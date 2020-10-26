США, Росія та Франція зробили чергову заяву щодо ситуації у Карабасі

Зазначається, що заява була зроблена у Вашингтоні після зустрічі 24 жовтня з міністрами закордонних справ Вірменії Зограбом Мнацаканяном та Азербайджану Джейхуном Байрамовим, у якій також взяв участь заступник держсекретаря США Стівен Бігун та представник голови ОБСЄ Анджей Каспжик.

“Під час своїх інтенсивних дискусій співголови та міністри закордонних справ обговорили запровадження негайного гуманітарного режиму припинення вогню, можливі параметри контролю за режимом припинення вогню та ініціювання обговорення основних елементів комплексного рішення відповідно до Спільної заяви 10 жовтня. Співголови та міністри закордонних справ домовились зустрітися знову в Женеві 29 жовтня, щоб обговорити, досягти згоди та розпочати реалізацію, згідно з терміном, який слід узгодити, усіх кроків, необхідних для мирного врегулювання нагірно-карабахського конфлікту відповідно до основних принципів, прийнятих лідерами Азербайджану та Вірменії”, — йдеться в заяві США, РФ та Франції.

Як повідомляв УНН, Вірменія та Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир’я в зоні конфлікту в районі Нагірного Карабаху, яке почне діяти з 26 жовтня.