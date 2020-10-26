США, Россия и Франция сделали очередное заявление по ситуации в Карабахе

Отмечается, что заявление было сделано в Вашингтоне после встречи 24 октября с министрами иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в которой также принял участие заместитель госсекретаря США Стивен Бигун и представитель председателя ОБСЕ Анджей Каспжик.

“Во время своих интенсивных дискуссий сопредседатели и министры иностранных дел обсудили введение немедленного гуманитарного режима прекращения огня, возможные параметры контроля режима прекращения огня и инициирование обсуждения основных элементов комплексного решения в соответствии с Совместным заявлением 10 октября. Сопредседатели и министры иностранных дел договорились встретиться снова в Женеве 29 октября, чтобы обсудить, достичь согласия и начать реализацию, согласно сроку, который следует согласовать, все шаги, необходимые для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми лидерами Азербайджана и Армении”, — говорится в заявлении США, РФ и Франции.

Как сообщал УНН, Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха, которое начнет действовать с 26 октября.