США провели випробування нової ракети SM-3

У навчаннях взяли участь кораблі і авіація декількох країн НАТО: США, Канади, Данії, Франції, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії та Великої Британії.

У той же час, раніше в МЗС Росії називали “такими, що насторожують” плани США випробувати SM-3, яка в теорії може загрожувати силам ядерного стримування. У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що в 2012 році американська сторона заявила, що дані протиракети не можуть бути загрозою для стратегічних наступальних озброєнь Росії. “В обіг навіть була введена формула, що російські заклопотаності, мовляв, суперечать законам фізики і поняттями географії”, — додали в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві Росії 22 березня відзначили, що в разі випробування протиракети дадуть відповідь, в тому числі і технічну.

Нагадуємо, американці випробували двигун тактичної гіперзвукової ракети.