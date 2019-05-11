США провели випробування нової ракети SM-3
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Як повідомляє прес-служба Пентагону, есмінець ВМС США Roosevelt зробив запуск протиракети SM-3 в рамках навчань “Грізний щит”. Вказується, що випробування пройшли успішно, повідомляє УНН.
У навчаннях взяли участь кораблі і авіація декількох країн НАТО: США, Канади, Данії, Франції, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії та Великої Британії.
У той же час, раніше в МЗС Росії називали “такими, що насторожують” плани США випробувати SM-3, яка в теорії може загрожувати силам ядерного стримування. У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що в 2012 році американська сторона заявила, що дані протиракети не можуть бути загрозою для стратегічних наступальних озброєнь Росії. “В обіг навіть була введена формула, що російські заклопотаності, мовляв, суперечать законам фізики і поняттями географії”, — додали в МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві Росії 22 березня відзначили, що в разі випробування протиракети дадуть відповідь, в тому числі і технічну.
Нагадуємо, американці випробували двигун тактичної гіперзвукової ракети.