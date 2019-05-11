США провели испытания новой ракеты SM-3
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Как сообщает пресс-служба Пентагона, эсминец ВМС США Roosevelt сделал запуск противоракеты SM-3 в рамках учений “Грозный щит”. Указывается, что испытания прошли успешно, сообщает УНН.
В учениях приняли участие корабли и авиация нескольких стран НАТО: США, Канады, Дании, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании и Великобритании.
В тоже время, ранее в МИД России называли “настораживающими” планы США испытать SM-3, которая в теории может угрожать силам ядерного сдерживания. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в 2012 году американская сторона заявила, что данные противоракеты не могут быть угрозой для стратегических наступательных вооружений России. “В оборот даже была введена формула, что российские озабоченности, дескать, противоречат законам физики и понятиям географии”, — добавили в МИДе.
Во внешнеполитическом ведомстве России 22 марта отметили, что в случае испытания противоракеты дадут ответ, в том числе и технический.
Напоминаем, американцы испытали двигатель тактической гиперзвуковой ракеты.