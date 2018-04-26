США провели випробування MБР Minuteman III
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. ВПС США провели пуск балістичної міжконтинентальної ракети Minuteman III. Про це повідомляє defensenews.com, передає УНН.
Випробування пройшли на військовій базі Ванденберг вранці 25 квітня. Відзначається, що ракету запустили без попередження цивільних осіб, які живуть неподалік від військового об'єкта.
Також відомо, що ракета не була оснащена бойовою частиною. За інформацією порталу, запуски пройшли успішно, головна частина Minuteman III вразила намічену ціль.
У 2017 році також повідомлялося про випробування ракети Minuteman III. У минулому тестові запуски, як і в цей раз, проходили без бойового заряду.