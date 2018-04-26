США испытали MБР Minuteman III

Испытания прошли на военной базе Ванденберг утром 25 апреля. Отмечается, что ракету запустили без предупреждения гражданских лиц, которые живут неподалеку от военного объекта.

Также известно, что ракета не была оснащена боевой частью. По информации портала, запуски прошли успешно, головная часть Minuteman III поразила намеченную цель.

В 2017 году также сообщалось об испытании ракеты Minuteman III. В прошлом тестовые запуски, как и в этот раз, проходили без боевого заряда.