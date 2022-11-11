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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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США продовжили російським банкам проводити транзакції щодо енергетики

США продовжили російським банкам проводити транзакції щодо енергетики

Київ • УНН

 • 316187 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки дозволять декільком російським банкам проводити транзакції пов’язані з енергетикою до травня 2023 року.

Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Сполучені Штати дозволять продовжувати деякі транзакції, пов’язані з енергетикою, з кількома російськими організаціями, включаючи Сбербанк, ВТБ Банк і Альфа-Банк, до 14 травня.

У повідомленні на своєму веб-сайті Міністерство фінансів повідомило, що воно продовжує загальну ліцензію, термін дії якої закінчується наступного місяця. Центральний банк росії також є в списку суб'єктів.

Цей крок зроблено за кілька тижнів до того, як 5 грудня "Велика сімка" має обрати чинні обмеження ціни на російську нафту.

Нагадаємо

Після оголошення “часткової мобілізації” у росії впали роздрібні продажі та дещо зріс рівень безробіття. Про це свідчать дані, надані національним органом статистики рф "росстат".

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