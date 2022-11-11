США продолжили российским банкам проводить транзакции по энергетике

Детали

Соединенные Штаты позволят продолжать некоторые транзакции, связанные с энергетикой, с несколькими российскими организациями, включая Сбербанк, ВТБ Банк и Альфа-Банк, до 14 мая.

В сообщении на своем веб-сайте Министерство финансов сообщило, что оно продлевает общую лицензию, срок действия которой истекает в следующем месяце. Центральный Банк России также находится в списке субъектов.

Этот шаг сделан за несколько недель до того, как 5 декабря "Большая семерка" должна выбрать действующие ограничения цены на российскую нефть.

Напомним

После объявления “частичной мобилизации” в России упали розничные продажи и несколько вырос уровень безработицы. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные государственным органом статистики России "Росстат".