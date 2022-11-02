Після оголошення “часткової мобілізації” у росії впали роздрібні продажі, а рівень безробіття зріс

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За даними "росстату", роздрібні продажі в росії впали на 9,8% у вересні в річному вираженні після падіння на 8,8% у попередньому місяці, а рівень безробіття зріс до 3,9% робочої сили у порівнянні з серпнем (3,8%).

Дотримуючись обережного підходу до інфляції, центральний банк рф втримав ключову процентну ставку на рівні 7,5%, попереджаючи, очікується зростання цін, а часткова мобілізація може розпалити довгострокову інфляцію через скорочення робочої сили.

"росстат" також повідомив, що реальні наявні доходи впали на 3,4% у третьому кварталі 2022 року в річному вираженні після зростання на 8,9% за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо

28 жовтня міністр оборони росії сергій шойгу доповів російському диктатору володимиру путіну про завершення "часткової мобілізації".

Втім, як повідомляє Генштаб ЗС України, попри обіцянки кремля про завершення мобілізації, у рф досі вручають повістки. Також мобілізаційні заходи тривають і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.