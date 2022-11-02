После объявления “частичной мобилизации” в россии упали розничные продажи, а уровень безработицы вырос

Детали

По данным "росстата", розничные продажи в россии упали на 9,8% в сентябре в годовом выражении после падения на 8,8% в предыдущем месяце, а уровень безработицы вырос до 3,9% рабочей силы по сравнению с августом (3,8%).

Следуя осторожному подходу к инфляции, центральный банк рф удержал ключевую процентную ставку на уровне 7,5%, предупреждая, ожидается рост цен, а частичная мобилизация может разжечь долгосрочную инфляцию из-за сокращения рабочей силы.

"росстат" также сообщил, что реальные наличные доходы упали на 3,4% в третьем квартале 2022 года в годовом выражении после роста на 8,9% за аналогичный период прошлого года.

Напомним

28 октября министр обороны россии сергей шойгу доложил российскому диктатору владимиру путину о завершении "долевой мобилизации".

Впрочем, как сообщает Генштаб ВС Украины, несмотря на обещания кремля о завершении мобилизации, в россии до сих пор вручают повестки. Также мобилизационные мероприятия продолжаются и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.