После объявления “частичной мобилизации” в россии упали розничные продажи, а уровень безработицы вырос
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. После объявления частичной мобилизации в россии упали розничные продажи и несколько вырос уровень безработицы, свидетельствуют данные, предоставленные национальным органом статистики рф "росстат". Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным "росстата", розничные продажи в россии упали на 9,8% в сентябре в годовом выражении после падения на 8,8% в предыдущем месяце, а уровень безработицы вырос до 3,9% рабочей силы по сравнению с августом (3,8%).
Следуя осторожному подходу к инфляции, центральный банк рф удержал ключевую процентную ставку на уровне 7,5%, предупреждая, ожидается рост цен, а частичная мобилизация может разжечь долгосрочную инфляцию из-за сокращения рабочей силы.
"росстат" также сообщил, что реальные наличные доходы упали на 3,4% в третьем квартале 2022 года в годовом выражении после роста на 8,9% за аналогичный период прошлого года.
Напомним
28 октября министр обороны россии сергей шойгу доложил российскому диктатору владимиру путину о завершении "долевой мобилизации".
Впрочем, как сообщает Генштаб ВС Украины, несмотря на обещания кремля о завершении мобилизации, в россии до сих пор вручают повестки. Также мобилизационные мероприятия продолжаются и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.