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США продовжать модернізацію свого ядерного арсеналу

США продовжать модернізацію свого ядерного арсеналу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. США продовжать модернізувати свій ядерний арсенал, американські озброєння залишаться найефективнішими. Про це в четвер на регулярному брифінгу для журналістів заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, коментуючи послання Федеральним зборам президента РФ Володимира Путіна, інформує УНН.

“Як ясно позначено в президентській ядерної доктрини, Америка рухається до модернізації нашого ядерного арсеналу і забезпечення того, що наші можливості залишаться неперевершеними”, — сказала вона.

Нагадаємо, у статті The New York Times “Нова гонка ядерного озброєння охопила США та Росію”, яка розглядає ядерну доктрину, оприлюднену на початку лютого 2018 року адміністрацією президента США Дональда Трампа зазначається, що президент Росії Володимир Путін прискорив небезпечну гру, в якій США повинні йти на рівні, навіть якщо ціна питання перевищить 1,2 трильйони доларів. За останньою оцінкою управління бюджету Конгресу, експерти прогнозують вартість такої гри дорожчою щонайменше ще на пів трильйона.

Переважна частина цих коштів піде на нове покоління винищувачів, нові підводні човни та відбудову ядерних потужностей на заході країни.

Проте Трамп ледве згадав про Путіна і нічого не сказав про нарощення ядерної сили Росією. Його небажання говорити про Росію та її лідера під час президентської кампанії та першого року на посаді, разом з відмовою введення санкцій щодо Росії, затвердженого Конгресом, викликала підозри в тому, що лежить за його дружньою позицією щодо Путіна, пише видання.

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