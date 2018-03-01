США продолжат модернизацию своего ядерного арсенала

“Как ясно обозначено в президентской ядерной доктрине, Америка движется к модернизации нашего ядерного арсенала и обеспечению того, что наши возможности останутся непревзойденными”, — сказала она.

Напомним, в статье The New York Times “Новая гонка ядерных вооружений охватила США и Россию”, которая рассматривает ядерную доктрину, опубликованную в начале февраля 2018 администрацией президента США Дональда Трампа отмечается, что президент России Владимир Путин ускорил опасную игру, в которой США должны идти на уровне, даже если цена вопроса превысит 1,2 триллиона долларов. Согласно последней оценке управления бюджета Конгресса, эксперты прогнозируют стоимость такой игры дороже минимум ещё на пол триллиона.

Большинство этих средств пойдет на новое поколение истребителей, новые подводные лодки и восстановление ядерных мощностей на западе страны.

Однако Трамп слегка вспомнил о Путине и ничего не сказал о наращивании ядерной силы Россией. Его нежелание говорить о России и её лидере во время президентской кампании и первого года в должности, вместе с отказом введения санкций в отношении России, утвержденного Конгрессом, вызвала подозрения в том, что лежит за его дружественной позицией в отношении Путина, пишет издание.