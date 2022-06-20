США призупинили продаж Україні чотирьох безпілотників: бояться, що вони потраплять до рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У червні США повідомили, що планують продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire. Проте, як зазначають джерела Euroactiv, цей план відклали через побоювання, що безпілотники можуть потрапити до рук російських окупантів, передає УНН.
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За словами джерел, план продажу був схвалений Білим домом. Технічне заперечення "проти" висловило Управління безпеки оборонних технологій Пентагону. Експерти зазначили, що радар і обладнання для спостереження можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, якщо вони потраплять до російських окупантів.
Під час первинного огляду це зауваження проігнорували, але воно згадувалося на зустрічах у Пентагоні наприкінці минулого тижня, розповідають джерела.
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"Огляди безпеки технологій є стандартною практикою передачі одиниць оборони США всім міжнародним партнерам. Усі справи розглядаються індивідуально за власним бажанням. У рамках встановленого процесу питання національної безпеки підносяться до відповідного органу, що затверджує", - повідомив речник Пентагону Сью Гоф.
Альтернативним варіантом, зауважує співрозмовник видання, є замінити існуючий пакет радарів і датчиків на щось менш складне, але цей процес може тривати місяці. Якщо продаж безпілотників все ж дозволять, Конгрес матиме шанс заблокувати це рішення, хоча й зазначають, це — малоймовірно.
Згідно з документами бюджету армії Сполучених Штатів, один Grey Eagle коштував 10 мільйонів доларів.
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