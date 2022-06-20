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США призупинили продаж Україні чотирьох безпілотників: бояться, що вони потраплять до рашистів

США призупинили продаж Україні чотирьох безпілотників: бояться, що вони потраплять до рашистів

Київ • УНН

 • 312726 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У червні США повідомили, що планують продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire. Проте, як зазначають джерела Euroactiv, цей план відклали через побоювання, що безпілотники можуть потрапити до рук російських окупантів, передає УНН.

Деталі

За словами джерел, план продажу був схвалений Білим домом. Технічне заперечення "проти" висловило Управління безпеки оборонних технологій Пентагону. Експерти зазначили, що радар і обладнання для спостереження можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, якщо вони потраплять до російських окупантів.

Під час первинного огляду це зауваження проігнорували, але воно згадувалося на зустрічах у Пентагоні наприкінці минулого тижня, розповідають джерела.

Цитата

"Огляди безпеки технологій є стандартною практикою передачі одиниць оборони США всім міжнародним партнерам. Усі справи розглядаються індивідуально за власним бажанням. У рамках встановленого процесу питання національної безпеки підносяться до відповідного органу, що затверджує", - повідомив речник Пентагону Сью Гоф.

Альтернативним варіантом, зауважує співрозмовник видання, є замінити існуючий пакет радарів і датчиків на щось менш складне, але цей процес може тривати місяці. Якщо продаж безпілотників все ж дозволять, Конгрес матиме шанс заблокувати це рішення, хоча й зазначають, це — малоймовірно.

Згідно з документами бюджету армії Сполучених Штатів, один Grey Eagle коштував 10 мільйонів доларів.

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