США прийняли головування в Радбезі ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сполучені Штати беруть головування в Раді Безпеки ООН. Керувати роботою ключовий структури всесвітньої організації вперше буде Ніккі Хейлі, яка обіймає посаду постійного представника США в ООН, передає УНН.
Програма роботи Радбезу під головуванням США буде узгоджена 3 квітня. У той же день Н.Хейлі дасть першу повноцінну прес-конференцію в штаб-квартирі ООН. Протягом місяця очікується серія регулярних зустрічей, присвячених ситуації в Сирії, і щоквартальні дебати з близькосхідного врегулювання, увага буде прикута до палестино-ізраїльського конфлікту.
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Одним із центральних заходів американського головування обіцяє стати намічене на 6 квітня засідання по темі миротворчої діяльності ООН, на якому з доповіддю виступить Генсек ООН Антоніу Гутерріш. Протягом місяця США планують провести дебати, присвячені взаємозв’язку між порушеннями прав людини і виникненням збройних конфліктів. Виступаючи 29 березня в нью-йоркському Раді з міжнародних відносин, Н.Хейлі назвала ці теми пріоритетними для своєї країни в ООН.
Говорячи про миротворчу діяльність, вона анонсувала проведення “стратегічного огляду” місій ООН. “На миротворчість йде основна частка бюджету ООН. У нашому огляді ми визначимо, які місії потребують структурних реформах, встановимо, які необхідно підсилити, які — реструктурувати, а які — скоротити,” — сказала постпред США.
У березні роботою Ради керувала Великобританія, а в травні головування прийме Уругвай.
Нагадаємо, Україна головувала у Радбезі ООН у лютому.