США приняли председательство в Совбезе ООН
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Соединенные Штаты берут председательства в Совете Безопасности ООН. Управлять работой ключевой структуры всемирной организации впервые будет Никки Хейли, которая занимает должность постоянного представителя США в ООН, передает УНН.
Программа работы Совбеза под председательством США будет согласована 3 апреля. В тот же день Н.Хейли даст первую полноценную пресс-конференцию в штаб-квартире ООН. В течение месяца ожидается серия регулярных встреч, посвященных ситуации в Сирии, и ежеквартальные дебаты по ближневосточному урегулированию, внимание будет приковано к палестино-израильского конфликта.
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Одним из центральных мероприятий американского председательства обещает стать намеченное на 6 апреля заседание по теме миротворческой деятельности ООН, на котором с докладом выступит Генсек ООН Антониу Гутерриш. В течение месяца США планируют провести дебаты, посвященные взаимосвязи между нарушениями прав человека и возникновением вооруженных конфликтов. Выступая 29 марта в нью-йоркском Совете по международным отношениям, Н.Хейли назвала эти темы приоритетными для своей страны в ООН.
Говоря о миротворческой деятельности, она анонсировала проведение "стратегического обзора" миссий ООН. "На миротворчество идет основная доля бюджета ООН. В нашем обзоре мы определим, какие миссии потребует структурных реформах, установим, которые необходимо усилить, какие - реструктурировать, а какие - сократить ", - сказала постпред США.
В марте работой Совета руководила Великобритания, а в мае председательство примет Уругвай.
Напомним, Украина председательствовала в Совбезе ООН в феврале.