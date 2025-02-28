США прагнуть не надсилати багато зброї, а закінчити війну - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США не прагнуть надсилати багато зброї Україні, а хочуть закінчити війну.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна не прагне надсилати багато зброї Україні, адже прагне закінчити війну, передає УНН.
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Відповідаючи на питання, чи планує Трамп відправити більше зброї в Україну, якщо не буде миру, заявив, що США "прагнуть не надсилати багато зброї, а закінчити війну".
"Сподіваюся, нам не доведеться надсилати багато зброї", - сказав Трамп.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що він і за Україну, і росію.