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США повинні збільшити військову підтримку Україні - конгресмен

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Конгресмен США Майкл Маккол, що входить до комітету із питань зовнішньої політики Палати Представників, заявив, що не дивлячись на обрання нового президента України Володимира Зеленського - загроза з боку Росії залишається. Через це, одним з методів впливу на РФ, може бути розгортання військово-морських засобів, збільшення продажу зброї та підвищення безпекової допомоги для України. Про це він написав у своїй колонці в The National Interest, повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

"Вільне й чесне обрання Володимира Зеленського новим президентом України стало позитивним кроком для демократичного майбутнього держави, але ті самі виклики з боку Росії залишаються. ... І якщо ми хочемо завдати Росії удару, то виклик, кинутий Путіну просто біля кордонів його країни, стане сильним сигналом про те, що Америка стоїть поряд зі своїми союзниками, де б вони не були".

Законодавець пише, що хоча санкції, накладені на російських посадовців, відповідальних агресію в Україні, накладені адміністрацією Трампа 15 березня, мають ефект, найбільший удар для Росії - це вільна, незалежна й демократична Україна.

Конгресмен каже, що подорожував по Україні й бачив методи гібридної війни Путіна. Одним з них був комп'ютерний вірус "NotPetya", який поширився з України у 46 країнах і, до прикладу, призвів до повної зупинки порту Лос-Анджелеса.

"До початку парламентських виборів в Україні та до початку терміну новообраного президента Зеленського, я продовжу пильно стежити за російською пропагандою та кібератаками, тому що я боюсь, що Росія використає їх для втручання у наші вибори 2020 року".

"Один із ключових викликів новообраного президента буде впровадити ключові економічні та політичні реформи у країні, яка досі потерпає від корумпованого минулого. ... Ми повинні далі працювати з Україною над законами, що усувають монополії і дають споживачам вільніший ринок. Поки уряд дуже повільно впроваджує ключові антикорупційні реформи, ми повинні продовжити підтримувати органи, на зразок Антикорупційного суду України".

"Слова й вчинки адміністрації Трампа та Конгресу продовжують свідчити про непохильну підтримку Америки для України", - пише Маккол і додає, що США можуть робити більше.

"Зокрема, ми повинні розвивати ефективну чорноморську стратегію, де США, НАТО та інші американські союзники можуть постійно розгортати військово-морські засоби, щоб краще допомагати Україні у протистоянні Росії. Ми також повинні збільшити продажі зброї та безпекову допомогу для України".

Як вдалий приклад посилення підтримки Вашингтона, Маккол наводить поставки антитанкових установок Джавелін, які "стали вирішальними для здатності країни краще захищати себе від російських ставлеників у Східній Україні".

Крім того, "агресія в Азовському морі засвідчила потребу України мати необхідні засоби самозахисту. Тому я відправив лист раднику із нацбезпеки Джону Болтону, у співавторстві із моїми колегами-республіканцями Адамом Кінзінгером, Браяном Фіцпатріком і Грером Пенсом, із пропозицією допомоги Конгресу у наданні додаткового наступального і захисного військового обладнання до України".

"З його дій в Україні, у Європі та у світі, зрозуміло, що Володимир Путін хоче відновити радянський статус наддержави. Тож продовжуймо стояти разом з Україною та нашими союзниками, щоб ніколи не допустити цього", - зауважує він.

Нагадаємо, раніше Конгрес США засудив паспортний указ Росії.

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