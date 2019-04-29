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США должны увеличить военную поддержку Украине - конгрессмен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Конгрессмен США Майкл Маккол, что входит в комитет по вопросам внешней политики Палаты представителей, заявил, что несмотря на избрание нового президента Украины Владимира Зеленского - угроза со стороны России остается. Поэтому, одним из методов воздействия на РФ, может быть разворачивание военно-морских средств, увеличение продаж оружия и повышение политики безопасности как помощь для Украины. Об этом он написал в своей колонке в The National Interest, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Свободное и честное избрание Владимира Зеленского новым президентом Украины стало позитивным шагом для демократического будущего государства, но те же вызовы со стороны России остаются. ... И если мы хотим нанести России удар, то вызов, брошенный Путину прямо у границ его страны, станет сильным сигналом о том, что Америка стоит рядом со своими союзниками, где бы они ни были”.

Законодатель пишет, что хотя санкции, наложенные на российских чиновников, ответственных агрессию в Украине, наложенные администрацией Трампа 15 марта, имеют эффект, наибольший удар для России — это свободная, независимая и демократическая Украина.

Конгрессмен говорит, что путешествовал по Украине и видел методы гибридной войны Путина. Одним из них был компьютерный вирус “NotPetya”, который распространился из Украины в 46 странах и, к примеру, привел к полной остановке порта Лос-Анджелеса.

“До начала парламентских выборов в Украине и до начала срока новоизбранного президента Зеленского, я продолжу внимательно следить за российской пропагандой и кибератаками, потому что я боюсь, что Россия использует их для вмешательства в наши выборы 2020 года”.

“Один из ключевых вызовов новоизбранного президента будет внедрить ключевые экономические и политические реформы в стране, которая до сих пор страдает от коррумпированного прошлого... Мы должны дальше работать с Украиной над законами, устраняющие монополии и дающие потребителям свободный рынок. Пока правительство очень медленно внедряет ключевые антикоррупционные реформы, мы должны продолжить поддерживать органы, вроде Антикоррупционного суда Украины”.

“Слова и поступки администрации Трампа и Конгресса продолжают свидетельствовать о непоколебимой поддержке Америки для Украины”, — пишет Маккол и добавляет, что США могут делать больше.

“В частности, мы должны развивать эффективную черноморскую стратегию, где США, НАТО и другие американские союзники могут постоянно разворачивать военно-морские средства, чтобы лучше помогать Украине в противостоянии России. Мы также должны увеличить продажи оружия и политику безопасности как помощь для Украины”.

Как удачный пример усиления поддержки Вашингтона, Маккол приводит поставки антитанкових установок Джавелин, которые “стали решающими для способности страны лучше защищать себя от российских ставленников в Восточной Украине”.

Кроме того, “агрессия в Азовском море показала потребность Украины иметь необходимые средства самозащиты. Поэтому я отправил письмо советнику по нацбезопасности Джону Болтон, в соавторстве с моими коллегами-республиканцами Адамом Кинзингером, Брайаном Фицпатриком и Грэром Пенсом, с предложением помощи Конгресса в предоставлении дополнительного наступательного и защитного военного оборудования в Украину”.

“Из его действий в Украине, в Европе и в мире, понятно, что Владимир Путин хочет восстановить советский статус сверхдержавы. Поэтому продолжим стоять вместе с Украиной и нашими союзниками, чтобы никогда не допустить этого”, — отмечает он.

Напомним, ранее Конгресс США осудил паспортный указ России.

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