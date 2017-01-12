США посилили санкції проти КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Міністерство фінансів США внесло сім високопоставлених чиновників КНДР в санкційний список, у зв’язку з порушеннями прав людини в країні. У список також потрапила 27-річна сестра лідера країна Кім Чен Іна. Вона єдина жінка в списку — інші шестеро в ньому чоловіки, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Північнокорейський режим винен не тільки у масових порушеннях прав людини, але в жорсткій цензурі, мета якої приховати таке нелюдське і деспотичне ставлення”, — йдеться в тексті заяви директора Відділу з контролю за іноземними активами Джона Сміта.
У ньому також сказано, що в санкційний список потрапили відповідальні за таку ситуацію у країні особи.
У випущеному окремо Мінфіном США заяві йдеться, що посилення санкцій пов’язано з виходом другої доповіді про порушення прав людини і цензуру в КНДР. Згідно з нею, вони є найбільш серйозними у світі.
У санкційний список внесені, зокрема, міністр праці Північної Кореї і Комісії з планування.