США ужесточили санкции против КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Министерство финансов США внесло семь высокопоставленных чиновников КНДР в санкционный список, в связи с нарушениями прав человека в стране. В список также попала 27-летняя сестра лидера страны Ким Чен Ина. Она единственная женщина в списке - остальные шестеро в нем мужчины, передает УНН со ссылкой на Reuters .
"Северокорейский режим виновен не только в массовых нарушениях прав человека, но в жесткой цензуре, цель которой скрыть такое бесчеловечное и деспотическое отношение", - говорится в тексте заявления директора Отдела по контролю за иностранными активами Джона Смита.
В нем также сказано, что в санкционный список попали ответственные за такую ситуацию в стране лица.
В выпущенном отдельно Минфином США заявлении говорится, что ужесточение санкций связано с выходом второго доклада о нарушениях прав человека и цензуре в КНДР. Согласно ей, они являются наиболее серьезными в мире.
В санкционный список внесены, в частности, министр труда Северной Кореи и Комиссии по планированию.