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США порадяться з Японією та Південною Кореєю, перш ніж ударити по КНДР – ЗМІ

США порадяться з Японією та Південною Кореєю, перш ніж ударити по КНДР – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. За даними дипломатичних джерел, президент США Дональд Трамп пообіцяв прем'єр-міністру Японії Сіндзо Абе, що Вашингтон проконсультується з Токіо, перш ніж вчиняти будь-які дії щодо КНДР, у тому числі військового характеру. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

У ході телефонної розмови між лідерами двох держав глава Білого дому висловив розуміння з приводу ризиків, з якими зіткнеться Японія в разі застосування військової сили проти Північної Кореї. У Токіо побоюються, що країна може стати об’єктом для удару КНДР у відповідь.

Також Д.Трамп висловив надію на те, що в Японії з розумінням ставляться до зміни курсу США щодо КНДР від “стратегічного терпіння”, якого дотримувався Барак Обама, до принципу “мир завдяки силі”.

Крім того, американський президент повідомив японському прем’єру, що Вашингтон підготував новий пакет санкцій стосовно  китайських компаній, що працюють із КНДР, які можуть бути запроваджені, якщо Пекін не співпрацюватиме в питанні нейтралізації ядерної загрози з боку Пхеньяна.

За даними джерел, на початку квітня представник Держдепартаменту США поінформував японський уряд про те, що Сполучені Штати завдадуть військового удару по Північній Кореї, якщо Китай не посилить на неї тиск із вимогою згорнути ракетно-ядерну програму.

Крім того, повідомляється, що глава МЗС Південної Кореї Юн Бен Се заявив депутатам парламенту, що США проконсультуються з Сеулом перед тим, як зробити будь-які серйозні кроки щодо КНДР.

Парламентарі висловили стурбованість з приводу того, що Вашингтон може завдати превентивного удару по Північній Кореї в обхід Сеула.

“США запевнили нас, що не робитимуть цього, не зв’язавшись попередньо з нами... Високопоставлені американські чиновники підтвердили, що обов’язково будуть обговорювати з Південною Кореєю заходи щодо Півночі”, — заявив міністр закордонних справ.

Як повідомляв УНН, раніше Д.Трамп заявив, що “Північна Корея напрошується на неприємності”, і США готові самостійно “вирішити проблему”, якщо Китай не погодитися вплинути на КНДР.

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін закликав Д.Трампа до мирного врегулювання конфліктної ситуації з Північною Кореєю.

У той же час влада КНДР закликали іноземних журналістів, які перебувають у країні, бути готовими до “великої і важливої події”.

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