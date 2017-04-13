США посоветуются с Японией и Южной Кореей, прежде чем ударить по КНДР – СМИ

В ходе телефонного разговора между лидерами двух государств глава Белого дома выразил понимание по поводу рисков, с которыми столкнется Япония в случае применения военной силы против Северной Кореи. В Токио опасаются, что страна может стать объектом для ответного удара КНДР.

Также Д.Трамп высказал надежду на то, что в Японии с пониманием относятся к изменению курса США в отношении КНДР от “стратегического терпения”, которого придерживался Барак Обама, к принципу “мир благодаря силе”.

Кроме того, американский президент сообщил японскому премьеру, что Вашингтон подготовил новый пакет санкций в отношении работающих с КНДР китайских компаний, которые могут быть введены, если Пекин не будет сотрудничать в вопросе нейтрализации ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.

По данным источников, в начале апреля представитель Госдепартамента США проинформировал японское правительство о том, что Соединенные Штаты нанесут военный удар по Северной Корее, если Китай не усилит на нее давление с требованием свернуть ракетно-ядерную программу.

Кроме того, сообщается, что глава МИД Южной Кореи Юн Бён Се заявил депутатам парламента, что США проконсультируются с Сеулом перед тем, как предпринять какие-либо серьезные шаги в отношении КНДР.

Парламентарии выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Северной Корее в обход Сеула.



“США заверили нас, что не будут делать этого, не связавшись предварительно с нами... Высокопоставленные американские чиновники подтвердили, что обязательно будут обсуждать с Южной Кореей меры в отношении Севера”, — заявил министр иностранных дел.



Как сообщал УНН, ранее Д.Трамп заявил, что “Северная Корея напрашивается на неприятности”, и США готовы самостоятельно "решить проблему", если Китай не согласиться повлиять на КНДР.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал Д.Трампа к мирному урегулированию конфликтной ситуации с Северной Кореей.

В то же время власти КНДР призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, быть готовыми к “большому и важному событию”.