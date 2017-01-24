США попросили Британію засекретити невдалий запуск ракети - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Уряд США попросив Велику Британію не повідомляти подробиці невдалого випробування ракети Trident II D5 у червні 2016 року. Про це повідомляє видання The Times, передає УНН.
"Адміністрація Барака Обами попросила адміністрацію Девіда Кемерона не коментувати це. Адміністрація США, можливо, була занепокєна тим, що схожі проблеми можуть бути на інших ракетах. Британський підводний човен успішно запустив ракету; проблеми були в американській системі передачі даних", - йдеться в повідомлені видання.
Зазначається, що ракета вартістю близько 19 млн дол. самознищилася в автоматичному режимі після того, як відхилилася від курсу після запуску із британської субмарини HMS Vengeance біля узбережжя Флориди.
За неофіційними даними, причиною невдалого випробування став збій у системі передачі, яку виготовила американська компанія.