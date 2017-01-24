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США попросили Великобританию засекретить неудачный запуск ракеты - СМИ

США попросили Великобританию засекретить неудачный запуск ракеты - СМИ

Киев • УНН

 • 7623 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Правительство США попросило Великобританию не сообщать подробности неудачного испытания ракеты Trident II D5 в июне 2016 года. Об этом сообщает издание The Times, передает УНН.

"Администрация Барака Обамы попросила администрацию Дэвида Кэмерона не комментировать это. Администрация США, возможно, была обеспокоена тем, что подобные проблемы могут быть на других ракетах. Британская подводная лодка успешно запустила ракету, проблемы были в американской системе передачи данных", - говорится в сообщении издание.

Отмечается, что ракета стоимостью около 19 млн долл. самоуничтожилась в автоматическом режиме после того, как отклонилась от курса после запуска с британской субмарины HMS Vengeance у побережья Флориды.

По неофициальным данным, причиной неудачного испытания стал сбой в системе передачи, которую изготовила американская компания.

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