США попередили росію не чіпати американські секретні ядерні технології на ЗАЕС - CNN

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У листі, який було розглянуто CNN і датовано 17 березня 2023 року, директор Управління політики нерозповсюдження Міністерства енергетики Андреа Феркіле повідомляє генеральному директору Росатому, що Запорізька АЕС «містить ядерні технічні дані, експорт яких контролюється урядом Сполучених Штатів».

Лист Міністерства енергетики надійшов у зв'язку з тим, що російські сили продовжують контролювати станцію, яка є найбільшою атомною електростанцією в Європі та знаходиться у тій частині Запорізької області, яку росія окупувала після вторгнення в Україну. Станцію часто відключали від енергосистеми України через інтенсивні російські обстріли в цьому районі.

Хоча фізично завод, як і раніше, обслуговується українським персоналом, ним керує Росатом. Міністерство енергетики попередило Росатом у листі, що будь-які російські громадяни чи організації «незаконні» у поводженні з американськими технологіями.

«Відповідно до законодавства Сполучених Штатів незаконно для неуповноважених осіб, включаючи, крім іншого, російських громадян та російських організацій, — йдеться у листі, — таких як «Росатом» та її дочірні компанії, свідомо та навмисно отримувати доступ, володіти, контролювати, експортувати, зберігати, конфіскувати, переглядати, реекспортувати, відправляти, передавати, копіювати, маніпулювати такими технологіями або технічними даними, а також спрямовувати або уповноважувати інших робити те саме без того, щоб такі російські суб'єкти були уповноваженими одержувачами з боку Міністерства енергетики США».

Національне управління ядерної безпеки Міністерства енергетики повідомило CNN у заяві, що лист є справжнім.

В іншому листі генеральному інспектору Міністерства енергетики, розглянутому CNN і датованому 24 жовтня 2022 року, описується технологія, яку США експортували в Україну для використання на Запорізькій АЕС, і підтверджується, що міністерство «не має записів про будь-який поточний дозвіл на передання технології та технічні дані будь-якому російському громадянину чи юридичній особі».

Управління ядерної енергії Міністерства енергетики публічно повідомило про підтримку АЕС США і заявило на своєму веб-сайті у червні 2021 року, що «Сполучені Штати допомогли впровадити нові процедури технічного обслуговування та операції на реакторі, які зрештою мають зміцнити енергетичну безпеку» в Україні.