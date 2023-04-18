США предупредили россию не трогать американские секретные ядерные технологии на ЗАЭС - CNN

ukru
10:03 • 64608 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 118300 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 112357 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 127225 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 111834 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 128479 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 123729 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108794 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102613 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113439 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 117048 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 127868 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 110139 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 112617 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 107391 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 204628 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 235230 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 174949 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 180904 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 216734 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 55796 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 108426 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 116830 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 132623 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 167516 просмотра
Актуальное
США предупредили россию не трогать американские секретные ядерные технологии на ЗАЭС - CNN

США предупредили россию не трогать американские секретные ядерные технологии на ЗАЭС - CNN

Киев • УНН

 • 655057 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. США имеют секретную ядерную технологию на атомной электростанции на территории Украины, и они предупредили россию не трогать ее, говорится в письме Министерства энергетики США, направленном в прошлом месяце российской государственной ядерно-энергетической компании «Росатом», пишет УНН.

Детали

В письме, которое было рассмотрено CNN и датировано 17 марта 2023 года, директор Управления политики нераспространения Министерства энергетики Андреа Феркиле сообщает генеральному директору Росатома, что Запорожская АЭС «содержит ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов».

Письмо Министерства энергетики поступило в связи с тем, что российские силы продолжают контролировать станцию, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и находится в той части Запорожской области, которую россия оккупировала после вторжения в Украину. Станцию часто отключали от энергосистемы Украины из-за интенсивных российских обстрелов в этом районе.

Хотя физически завод по-прежнему обслуживается украинским персоналом, им управляет Росатом. Министерство энергетики предупредило Росатом в письме, что любые российские граждане или организации «незаконны» в обращении с американскими технологиями.

«В соответствии с законодательством Соединенных Штатов незаконно для неуполномоченных лиц, включая, помимо прочего, российских граждан и российских организаций, — говорится в письме, — таких как «Росатом» и его дочерние компании, сознательно и преднамеренно получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать, манипулировать такими технологиями или техническими данными, а также направлять или уполномочивать других делать то же самое без того, чтобы такие российские субъекты были уполномоченными получателями со стороны Министерства энергетики США».

Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики сообщило CNN в заявлении, что письмо является подлинным.

В другом письме генеральному инспектору Министерства энергетики, рассмотренном CNN и датированном 24 октября 2022 года, описывается технология, которую США экспортировали в Украину для использования на Запорожской АЭС, и подтверждается, что министерство «не имеет записей о каком-либо текущем разрешении на передачу технологии и технические данные любому российскому гражданину или юридическому лицу».

Управление ядерной энергии Министерства энергетики публично сообщило о поддержке АЭС США и заявило на своем веб-сайте в июне 2021 года, что «Соединенные Штаты помогли внедрить новые процедуры технического обслуживания и операции на реакторе, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы