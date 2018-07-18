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США покладають відповідальність на Росію за крах малайзійського Boeing

США покладають відповідальність на Росію за крах малайзійського Boeing

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. США вважають, що Росія несе відповідальність за катастрофу малайзійського Boeing на сході України у 2014 році. Про це заявила в середу на регулярному брифінгу для журналістів керівник прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт.

“США давно заявляли про те, що Росія, без сумніву, відповідальна за те, що був збитий літак, що виконував рейс MH17”, — відповіла вона на відповідне питання. При цьому Нойєрт нагадала про дві заяви Держдепу зі цього приводу в травні 2018 року, а також про заяву міністрів закордонних справ країн-членів “G7” у четверту річницю трагедії 17 липня.

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“Наша позиція з питання про відповідальність Росії не змінилася, — додала керівник прес-служби Держдепартаменту. — Наша політика в цьому питанні залишилася незмінною”. Нойєрт підкреслила, що США підтримують розслідування трагедії, що проводиться Нідерландами.

Нагадаємо, 17 липеня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули усі 298 осіб, що знаходилися на борту. Серед пасажирів було 80 неповнолітніх, у тому числі троє малолітніх (віком до 2 років) дітей: двоє малайзійців і один індонезієць. Літак виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур. Ця катастрофа за кількістю загиблих стала найбільшою в історії авіації за період зі 11 вересня 2001 року і увійшла в десятку найбільших авіакатастроф за всю історію (9-е місце). Вона стала найбільшою авіакатастрофою XXI століття і на пострадянському просторі.

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