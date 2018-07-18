США возлагают ответственность на Россию за крушение малайзийского Boeing

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40295 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102689 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124667 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132165 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169218 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153387 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141117 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130464 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181398 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118334 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США возлагают ответственность на Россию за крушение малайзийского Boeing

США возлагают ответственность на Россию за крушение малайзийского Boeing

Киев  •  УНН

 • 9175 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. США считают, что Россия несет ответственность за катастрофу малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт.

"США давно заявляли о том, что Россия, несомненно, ответственна за то, что был сбит самолет, выполнявший рейс MH17", - ответила она на соответствующий вопрос. При этом Нойерт напомнила о двух заявления Госдепа по этому поводу в мае 2018 года, а также о заявлении министров иностранных дел стран-членов "G7" в четвертую годовщину трагедии 17 июля.

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"Наша позиция по вопросу об ответственности России не изменилась, - добавила спикер Госдепартамента. - Наша политика в этом вопросе осталась неизменной". Нойерт подчеркнула, что США поддерживают расследование трагедии, которое проводится Нидерландами.

Напомним, 17 июля 2014 году на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 пассажира, находившиеся на борту. Среди погибших было 80 несовершеннолетних, в том числе трое малолетних (до 2 лет) детей: двое малазийцев и один индонезиец. Самолет выполнял рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур. Эта катастрофа по числу погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю (девятое место). Она стала крупнейшей авиакатастрофой XXI века и на постсоветском пространстве.

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