США возлагают ответственность на Россию за крушение малайзийского Boeing

"США давно заявляли о том, что Россия, несомненно, ответственна за то, что был сбит самолет, выполнявший рейс MH17", - ответила она на соответствующий вопрос. При этом Нойерт напомнила о двух заявления Госдепа по этому поводу в мае 2018 года, а также о заявлении министров иностранных дел стран-членов "G7" в четвертую годовщину трагедии 17 июля.

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"Наша позиция по вопросу об ответственности России не изменилась, - добавила спикер Госдепартамента. - Наша политика в этом вопросе осталась неизменной". Нойерт подчеркнула, что США поддерживают расследование трагедии, которое проводится Нидерландами.

Напомним, 17 июля 2014 году на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 пассажира, находившиеся на борту. Среди погибших было 80 несовершеннолетних, в том числе трое малолетних (до 2 лет) детей: двое малазийцев и один индонезиец. Самолет выполнял рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур. Эта катастрофа по числу погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю (девятое место). Она стала крупнейшей авиакатастрофой XXI века и на постсоветском пространстве.