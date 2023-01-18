США поки не готові постачати танки "Abrams" Україні

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Міністр оборони США Ллойд Остін не хоче постачати українцям зброю, яку вони не можуть ремонтувати та обслуговувати і яку вони не зможуть собі дозволити у довгостроковій перспективі, “бо це марно”, підкреслив Каль.

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"Йдеться не про те, що символічно цінне, а про те, що справді допомагає Україні на полі бою", - заявив заступник міністра оборони. Водночас Каль не виключив повністю можливість того, що США в майбутньому можуть поставити танки "Abrams" Україні.

Нагадаємо

І німецькі, і американські ЗМІ повідомляли, що Берлін не погодиться надати Україні танки Leopard, якщо Вашингтон не прийме подібного рішення, але Київ отримав низку інших броньованих машин.

Британія минулих вихідних пообіцяла надати Україні танки Challenger 2, ставши першою країною, яка оголосила про надання Києву західних важких танків.

Минулого тижня Німеччина та Сполучені Штати заявили, що нададуть відповідно броньовані машини Bradley та Marder, а Франція також пообіцяла надати легкі танки AMX-10 RC.