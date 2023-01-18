США пока не готовы поставлять танки "Abrams" Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. США пока не готовы поставлять танки Abrams Украине, заявил американский заместитель министра обороны Колин Каль, поскольку эти танки являются “не самой простой в обслуживании системой”. Эти танки дорогие, требуют сложной подготовки и потребляют много топлива, цитирует слова чиновника агентство AFP, передает УНН.
Детали
Министр обороны США Ллойд Остин не хочет поставлять украинцам оружие, которое они не могут ремонтировать и обслуживать и которое они не смогут себе позволить в долгосрочной перспективе, “потому что это бесполезно”, подчеркнул Каль.
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"Речь идет не о том, что символически ценно, а о том, что действительно помогает Украине на поле боя", - заявил заместитель министра обороны. В то же время Каль не исключил полностью возможность того, что США в будущем могут поставить танки "Abrams" Украине.
Напомним
И немецкие, и американские СМИ сообщали, что Берлин не согласится предоставить Украине танки Leopard, если Вашингтон не примет подобного решения, но Киев получил ряд других бронированных машин.
Британия в минувшие выходные пообещала предоставить Украине танки Challenger 2, став первой страной, объявившей о предоставлении Киеву западных тяжелых танков.
На прошлой неделе Германия и Соединенные Штаты заявили, что предоставят соответственно бронированные машины Bradley и Marder, а Франция также пообещала предоставить легкие танки AMX-10 RC.