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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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США покарали компанії з дев'яти країн за порушення законів про санкції

США покарали компанії з дев'яти країн за порушення законів про санкції

Київ • УНН

 • 6171 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Сполучені Штати обмежили 36 компаніям з дев’яти країн доступ до американських технологій і товарів через те, що вони порушили закони США про міжнародні санкції. Зокрема, шість компаній підтримали військові зусилля росії після її нападу на Україну 24 лютого, йдеться у пресрелізі Мінторгівлі СЩА, передає УНН

Деталі

Шість з 36 санкціонованих компаній базуються у Китаї, інші — в росії, Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Литві, Пакистані, Сінгапурі, Великій Британії, Узбекистані й В'єтнамі.

Мінторгівлі США пояснює, шість організацій підпали під обмеження через укладення контрактів на підтримку російського військово-промислового потенціалу після 24 лютого, коли ввели санкції проти рф через напад на Україну. Департамент також вказує на те, що дві китайські компанії, які були в списку організацій з 2018 року, продовжували підтримувати армію рф після введення нового контролю.

Сполучені Штати дають зрозуміти галузям і урядам країн світу, що будуть агресивно застосовувати посилений експортний контроль щодо росії, щоб запобігти ухиленню від санкцій, йдеться в пресрелізі.

Цитата

"Поглиблений контроль за експортом, запроваджений Сполученими Штатами та нашими союзниками та партнерами, обмежує здатність російських військових ремонтувати, замінювати й поповнювати постачання", - сказав заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Алан Естевес, додавши:"Сьогоднішні дії посилають потужний сигнал юридичним і фізичним особам по всьому світу, що якщо вони прагнуть підтримати росію, Сполучені Штати також їх накажуть".

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США ввели санкції проти російської державної корпорації "Ростех", КАМАЗ, а також 29 російських фізичних осіб.

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