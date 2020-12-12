США погодилися продати зброю Марокко на мільярд доларів

Зазначається, що адміністрація Трампа повідомила Конгрес США про потенційну угоду з Марокко. Згідно з американськими законами, Конгрес США повідомляється про всі великі угоди з продажу зброї за кордон, а конгресмени можуть заблокувати їх.

За попередніми даними, мова йде про продаж чотирьох безпілотників MQ-9B SeaGuardian, а також високоточних боєприпасах Hellfire, Paveway і JDAM.

Як повідомляв УНН, напередодні Трамп оголосив про укладену за посередництва США угоду по нормалізації відносин між Ізраїлем і Марокко. Раніше в цьому році США після укладення домовленості про нормалізацію відносин між ОАЕ і Ізраїлем запропонували ОАЕ угоду про покупку багатофункціональних бойових літаків п’ятого покоління F-35.