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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71592 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 94648 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115029 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150164 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198527 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194781 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 281999 просмотра

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США согласились продать оружие Марокко на миллиард долларов

США согласились продать оружие Марокко на миллиард долларов

Киев  •  УНН

 • 12478 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. США согласились продать Марокко беспилотники и высокоточное оружие на сумму около одного миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа пишет “Голос Америки”, передает УНН.

Отмечается, что администрация Трампа уведомила Конгресс США о потенциальной сделке с Марокко. Согласно американским законам, Конгресс США уведомляется обо всех крупных сделках по продаже оружия за рубеж, а конгрессмены могут заблокировать их.

По предварительным данным, речь идет о продаже четырех беспилотников MQ-9B SeaGuardian, а также высокоточных боеприпасах Hellfire, Paveway и JDAM.

Как сообщал УНН, накануне Трамп объявил о заключенном при посредничестве США соглашении по нормализации отношений между Израилем и Марокко. Ранее в этом году США после заключенного соглашения о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем предложили ОАЭ сделку о покупке многофункциональных боевых самолетов пятого поколения F-35.

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