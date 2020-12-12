США согласились продать оружие Марокко на миллиард долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. США согласились продать Марокко беспилотники и высокоточное оружие на сумму около одного миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Отмечается, что администрация Трампа уведомила Конгресс США о потенциальной сделке с Марокко. Согласно американским законам, Конгресс США уведомляется обо всех крупных сделках по продаже оружия за рубеж, а конгрессмены могут заблокировать их.
По предварительным данным, речь идет о продаже четырех беспилотников MQ-9B SeaGuardian, а также высокоточных боеприпасах Hellfire, Paveway и JDAM.
Как сообщал УНН, накануне Трамп объявил о заключенном при посредничестве США соглашении по нормализации отношений между Израилем и Марокко. Ранее в этом году США после заключенного соглашения о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем предложили ОАЭ сделку о покупке многофункциональных боевых самолетов пятого поколения F-35.