США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів - Волкер

"Сполучені Штати підтримують Україну, ми ваші партнери у реформах, зрештою, ви їх проводите, ви їх визначаєте, а ми будемо стояти поряд з вами і під час виборів, і після виборів, незалежно від того, які будуть їхні результати, ми будемо підтримувати мирну демократичну процвітаючу безпечну Україну в її законних кордонах, включаючи Кримський півострів", - зазначив Волкер.

Він додав, що, своєю чергою, Україна повинна подбати, щоб і президентські, і парламентські вибори відбулися у демократичний і відкритий спосіб.

Як повідомляв УНН, спецпредставник Держдепу США Волкер розповів про умови введення миротворців ООН на Донбас.