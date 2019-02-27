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США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів - Волкер

США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів - Волкер

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сполучені Штати України будуть підтримувати Україну незалежно від результатів виборів 2019 року. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає УНН.

"Сполучені Штати підтримують Україну, ми ваші партнери у реформах, зрештою, ви їх проводите, ви їх визначаєте, а ми будемо стояти поряд з вами і під час виборів, і після виборів, незалежно від того, які будуть їхні результати, ми будемо підтримувати мирну демократичну процвітаючу безпечну Україну в її законних кордонах, включаючи Кримський півострів", - зазначив Волкер.

Він додав, що, своєю чергою, Україна повинна подбати, щоб і президентські, і парламентські вибори відбулися у демократичний і відкритий спосіб.

Як повідомляв УНН, спецпредставник Держдепу США Волкер розповів про умови введення миротворців ООН на Донбас.

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