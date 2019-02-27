США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Соединенные Штаты Украина будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов 2019 года. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер во время V Международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", передает УНН.
"Соединенные Штаты поддерживают Украину, мы ваши партнеры в реформах, в конце концов, вы их проводите, вы их определяете, а мы будем стоять рядом с вами и во время выборов, и после выборов, независимо от того, каковы будут их результаты, мы будем поддерживать мирную демократическую процветающую безопасную Украину в ее законных границах, включая Крымский полуостров", - отметил Волкер.
Он добавил, что, в свою очередь, Украина должна позаботиться, чтобы и президентские, и парламентские выборы прошли демократическим и открытым способом.
Как сообщал УНН, спецпредставитель Госдепа США Волкер рассказал об условиях введения миротворцев ООН на Донбасс.