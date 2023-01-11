США перекинули до Європи сотні одиниць військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Сполучені Штати Америки перекинули в Європу сотні одиниць військової техніки. Техніку, близько 1250 одиниць, доставляють до Нідерландів кораблями.
Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Звідси її направлять у східну Європу. Зокрема — в Литву і Польщу для посилення східного флангу НАТО.
Крім того, раніше Сполучені Штати оголосили про великий пакет військової допомоги Україні, який включає, зокрема, 50 БМП Bradley і 18 самохідних гаубиць. Навчання українських військовослужбовців поводженню з БМП розпочнеться найближчим часом у Німеччині.
Збройні сили Нідерландів допомагають з морською безпекою і охороняють портову зону, де будуть розміщені транспортні засоби, перш ніж вони продовжать рух на схід.
Нагадаємо
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких “Leopard” у рамках міжнародної коаліції.
Литва передасть Україні системи протиповітряної оборони і зенітні установки.