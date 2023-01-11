США перебросили в Европу сотни единиц военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Соединённые Штаты Америки перебросили в Европу сотни единиц военной техники. Технику, порядка 1250 единиц, доставляют в Нидерланды кораблями.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Отсюда ее направят в восточную Европу. В частности - в Литву и Польшу для усиления восточного фланга НАТО.
Кроме того, ранее Соединенные Штаты объявили о крупном пакете военной помощи Украине, который включает, в том числе, 50 БМП Bradley и 18 самоходных гаубиц. Обучение украинских военнослужащих обращению с БМП начнется в ближайшее время в Германии.
Вооруженные силы Нидерландов помогают с морской безопасностью и охраняют портовую зону, где будут размещены транспортные средства, прежде чем они продолжат движение к востоку.
Напомним
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких “Leopard” в рамках международной коалиции.
Литва передаст Украине системы противовоздушной обороны и зенитные установки.