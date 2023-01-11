США перебросили в Европу сотни единиц военной техники

Детали

Отсюда ее направят в восточную Европу. В частности - в Литву и Польшу для усиления восточного фланга НАТО.

Кроме того, ранее Соединенные Штаты объявили о крупном пакете военной помощи Украине, который включает, в том числе, 50 БМП Bradley и 18 самоходных гаубиц. Обучение украинских военнослужащих обращению с БМП начнется в ближайшее время в Германии.

Вооруженные силы Нидерландов помогают с морской безопасностью и охраняют портовую зону, где будут размещены транспортные средства, прежде чем они продолжат движение к востоку.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких “Leopard” в рамках международной коалиции.

Литва передаст Украине системы противовоздушной обороны и зенитные установки.