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США перекине з Польщі танки Abrams до країн Прибалтики

США перекине з Польщі танки Abrams до країн Прибалтики

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Латвія, Естонія та Литва отримають на цьому тижні танки від Вашингтона, після того як їх використають у спільних американсько-польських військових навчаннях, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що після спільних американсько-польських навчань в північній частині Польщі частина задіяних в них танків M1A2 Abrams буде відправлена в країни Прибалтики — Латвію, Естонію і Литву, де вони залишаться на ротаційній основі до весни.

В останні дні союзники вказували на розгортання американських військ і військової техніки в Східній Європі в знак того, що США, як і раніше, прихильне НАТО і що альянс буде проводити свою політику, щоб зірвати будь-які військові дії Росії в регіоні.

Як повідомляв УНН, на полігоні на заході Польщі у понеділок 30 січня відбулося відкриття польсько-американських військових навчань.

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