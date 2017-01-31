США перебросит из Польши танки Abrams в страны Прибалтики
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Латвия, Эстония и Литва получат на этой неделе танки от Вашингтона, после того как их используют в совместных американо-польских военных учениях, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Отмечается, что после совместных американо-польских учений в северной части Польши часть задействованных в них танков M1A2 Abrams будет отправлена в страны Прибалтики - Латвию, Эстонию и Литву, где они останутся на ротационной основе до весны.
В последние дни союзники указывали на развертывание американских войск и военной техники в Восточной Европе в знак того, что США, как и раньше, благосклонно к НАТО и альянс будет проводить свою политику, чтобы сорвать любые военные действия России в регионе.
Как сообщал УНН, на полигоне на западе Польши в понедельник, 30 января состоялось открытие польско-американских военных учений.