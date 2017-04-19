США переглядають програму видачі робочих віз іноземцям

Д.Трамп підписав указ, відомий як “Купуй американське, наймай американців” (Buy America, Hire America) під час візиту на завод в американському штаті Вісконсін.

“Цим заходом ми посилаємо потужний сигнал всьому світу, що ми будемо захищати наших працівників, захищати наші робочі місця і нарешті поставимо Америку на перше місце”, — заявив Д.Трамп.

Представник адміністрації Д.Трампа в понеділок заявив, що візи повинні видаватися висококваліфікованим працівникам, однак найчастіше в рамках програми у США приїжджають люди з невисокою кваліфікацією, які заробляють менше, ніж ті, кого вони покликані замінити.

Варто зазначити, що уряд США розподіляє 85 тисяч тимчасових робочих віз H-1B серед іноземців з допомогою лотереї, в основному програма використовується в технологічній галузі.

Нагадаємо, у рамках своєї передвиборчої кампанії “Америка насамперед” (America First) Д.Трамп обіцяв повністю закрити програму отримання тимчасової робочої візи H-1B.