США пересматривают программу выдачи рабочих виз иностранцам

Д.Трамп подписал указ, известный как “Покупай американское, нанимай американцев” (Buy America, Hire America) во время визита на завод в американском штате Висконсин.

“Этим мероприятием мы посылаем мощный сигнал всему миру, что мы будем защищать наших работников, защищать наши рабочие места и наконец поставим Америку на первое место”, — заявил Д.Трамп.

Представитель администрации Д.Трамп в понедельник заявил, что визы должны выдаваться высококвалифицированным работникам, однако чаще всего в рамках программы в США приезжают люди с невысокой квалификацией, которые зарабатывают меньше, чем те, кого они призваны заменить.

Стоит отметить, что правительство США распределяет 85000 временных рабочих виз H-1B среди иностранцев с помощью лотереи, в основном программа используется в технологической отрасли.

Напомним, что в рамках своей предвыборной кампании “Америка прежде всего” (America First) Д.Трамп обещал полностью закрыть программу получения временной рабочей визы H-1B.