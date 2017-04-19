США пересматривают программу выдачи рабочих виз иностранцам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре программы распределения временных рабочих виз, используемой для найма высококвалифицированных иностранных работников, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Д.Трамп подписал указ, известный как “Покупай американское, нанимай американцев” (Buy America, Hire America) во время визита на завод в американском штате Висконсин.
“Этим мероприятием мы посылаем мощный сигнал всему миру, что мы будем защищать наших работников, защищать наши рабочие места и наконец поставим Америку на первое место”, — заявил Д.Трамп.
Представитель администрации Д.Трамп в понедельник заявил, что визы должны выдаваться высококвалифицированным работникам, однако чаще всего в рамках программы в США приезжают люди с невысокой квалификацией, которые зарабатывают меньше, чем те, кого они призваны заменить.
Стоит отметить, что правительство США распределяет 85000 временных рабочих виз H-1B среди иностранцев с помощью лотереи, в основном программа используется в технологической отрасли.
Напомним, что в рамках своей предвыборной кампании “Америка прежде всего” (America First) Д.Трамп обещал полностью закрыть программу получения временной рабочей визы H-1B.