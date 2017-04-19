США пересматривают программу выдачи рабочих виз иностранцам

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33579 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100286 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151799 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114637 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115414 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111872 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103826 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106918 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103440 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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США пересматривают программу выдачи рабочих виз иностранцам

США пересматривают программу выдачи рабочих виз иностранцам

Киев  •  УНН

 • 9936 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре программы распределения временных рабочих виз, используемой для найма высококвалифицированных иностранных работников, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Д.Трамп подписал указ, известный как “Покупай американское, нанимай американцев” (Buy America, Hire America) во время визита на завод в американском штате Висконсин.

“Этим мероприятием мы посылаем мощный сигнал всему миру, что мы будем защищать наших работников, защищать наши рабочие места и наконец поставим Америку на первое место”, — заявил Д.Трамп.

Представитель администрации Д.Трамп в понедельник заявил, что визы должны выдаваться высококвалифицированным работникам, однако чаще всего в рамках программы в США приезжают люди с невысокой квалификацией, которые зарабатывают меньше, чем те, кого они призваны заменить.

Стоит отметить, что правительство США распределяет 85000 временных рабочих виз H-1B среди иностранцев с помощью лотереи, в основном программа используется в технологической отрасли.

Напомним, что в рамках своей предвыборной кампании “Америка прежде всего” (America First) Д.Трамп обещал полностью закрыть программу получения временной рабочей визы H-1B.

 

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