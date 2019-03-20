США передадуть на озброєння Туреччини два військових літаки F-35

КИЇВ. 20 березня. УНН. США готуються передати Туреччині ще два військові літаки п'ятого покоління - F-35, які на даний момент базуються на базі ВПС США "Люк" у штаті Техас. Про це повідомляє Анадолу з посиланням на інформацію від представника Пентагону, передає УНН.