США передадуть на озброєння Туреччини два військових літаки F-35
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. США готуються передати Туреччині ще два військові літаки п'ятого покоління - F-35, які на даний момент базуються на базі ВПС США "Люк" у штаті Техас. Про це повідомляє Анадолу з посиланням на інформацію від представника Пентагону, передає УНН.
"Завершується підготовка до відправки на базу ще двох літаків. При цьому перші два літаки планується переправити до Туреччини вже в листопаді поточного року", - відзначили в Пентагоні.
Реалізація програми розробки і виробництва винищувача п'ятого покоління триває відповідно до наміченого плану. На базі "Люк" проходять навчання пілоти і технічний персонал літаків F-35, вони будуть передані Туреччини в найближчі тижні.
Згідно з умовами програми, літаки повинні бути відправлені до Туреччини лише після того, як налітають один або два роки тренувальних польотів в США.
У програмі з розробки F-35, крім США, беруть участь Туреччина, Великобританія, Італія, Нідерланди, Канада, Австралія, Норвегія і Данія.
Раніше УНН повідомляв, що Італія виплатить США 389 млн євро за поставки F-35 за контрактом від 1998 року.