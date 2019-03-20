США передадут на вооружение Турции два военных самолёта F-35

"Завершается подготовка к отправке на базу еще двух самолетов. При этом первые два самолета планируется переправить в Турцию уже в ноябре текущего года", - отметили в Пентагоне.

Реализация программы разработки и производства истребителя пятого поколения продолжается в соответствии с намеченным планом. На базе "Люк" проходят обучение пилоты и технический персонал самолетов F-35, они будут переданы Турции в ближайшие недели.

Согласно условиям программы, самолеты должны быть отправлены в Турцию лишь после того, как налетают один или два года тренировочных полетов в США.

В программе по разработке F-35, кроме США, принимают участие Турция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Норвегия и Дания.

Ранее УНН сообщал, что Италия выплатит США 389 млн евро за поставки F-35 по контракту от 1998 года.