США офіційно відновили міграційну лотерею

Деталі

Адміністрація Байдена оголосила про початок реєстрації учасників Диверсифікаційної візової програми на 2023 рік - яка більш відома як лотерея "зелена картка". Конгрес дав дозвіл на 55 000 зелених карт на рік для іммігрантів з усього світі для сприяння різноманітності в США.

Реєстрація починається задовго до початку фіскального року, щоб дати час для обробки заяв. Але затримки стали хронічними і призвели до судових позовів.

Хоча США приймають нові заявки, в уряді країни визнають наявність серйозного відставання щодо обробки вже отриманих заявок, чимало з яких були подані ще за часів адміністрації Трампа і чий розгляд було уповільнено через пандемію.

Наразі тисячі осіб з Афганістану, Єгипту, Перу, Ірану та інших країн, які раніше перемогли у лотереї, потерпають через затримки із обробкою.

Контекст

У 2017 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про низку заходів, які заборонили людям із країн, де більшість становлять мусульмани, прибувати до США.

Потім, у березні 2020 року, Трамп закрив консульства по всьому світу на тлі пандемії коронавірусу. Згодом його адміністрація оголосила про заборону деяких імміграційних віз, стверджуючи, що це необхідно для захисту американської економіки.

В результаті тисячі переможців візової лотереї втратили можливість прибути до США.

Згідно з урядовими документами, коли консульства США почали відкриватись влітку 2020 року, чиновники отримали наказ обробляти диверсифікаційні візи в останню чергу.

Захисники прав іммігрантів подали до суду. У вересні 2021 року місяця федеральний суддя наказав адміністрації Байдена відновити процес стосовно переможців лотереї. Минулого тижня окружний суддя США у Вашингтоні видав наказ про виділення близько 7000 віз для переможців диверсифікаційної лотереї. Наразі влада США заявляє, що намагається зменшити затримки з обробки документів. Однак за інформацією ЗМІ посольства країни перевантажені.