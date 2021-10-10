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США официально возобновили миграционную лотерею

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. С началом нового финансового года правительство США официально открывает программу розыгрыша диверсификационной визовой лотереи. Сейчас объявлена регистрация на программы 2023 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Администрация Байдена объявила о начале регистрации участников Диверсификационной визовой программы на 2023 - более известной как лотерея "зеленая карта". Конгресс дал разрешение на 55000 зеленых карт в год для иммигрантов со всего мира для содействия разнообразию в США.

Регистрация начинается задолго до начала финансового года, чтобы дать время для обработки заявлений. Но задержки стали хроническими и привели к судебным искам.

Хотя США принимают новые заявки, в правительстве страны признают наличие серьезного отставания по обработке уже полученных заявок, многие из которых были представлены еще во времена администрации Трампа и чей рассмотрение было замедленно из-за пандемии.

Сейчас тысячи человек из Афганистана, Египта, Перу, Ирана и других стран, которые ранее победили в лотерее, страдают от задержки с обработкой.

Контекст

В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о ряде мер, которые запретили людям из стран, где большинство составляют мусульмане, прибывать в США.

Затем, в марте 2020 года, Трамп закрыл консульства по всему миру на фоне пандемии коронавируса. Впоследствии его администрация объявила о запрете некоторых иммиграционных виз, утверждая, что это необходимо для защиты американской экономики.

В результате тысячи победителей визовой лотереи потеряли возможность прибыть в США.

Согласно правительственным документам, когда консульства США начали открываться летом 2020 года, чиновники получили приказ обрабатывать диверсификационные визы в последнюю очередь.

Защитники прав иммигрантов подали в суд. В сентябре 2021 месяца федеральный судья приказал администрации Байдена восстановить процесс касательно победителей лотереи. На прошлой неделе окружной судья США в Вашингтоне издал приказ о выделении около 7000 виз для победителей диверсификационной лотереи. Сейчас власти США заявляет, что пытается уменьшить задержки по обработке документов. Однако по информации СМИ посольства страны перегружены.

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