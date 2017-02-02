США не визнають Крим частиною Росії - постпред США при ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Постпред України в ООН Володимир Єльченко заявив, що нова адміністрація у Вашингтоні не буде визнавати Крим частиною Росії. За словами В.Єльченка, про це йому повідомила постпред США при ООН Ніккі Хейлі, передає УНН.
“Вона (Хейлі) підтвердила самі базові речі, які стосуються політики США стосовно України, — те, що вони повністю підтримують нашу територіальну цілісність,” — сказав український дипломат.
Крім того, за словами В.Єльченка, Хейлі запевнила його, що відносини США і України не будуть вестися на шкоду останньої.
Як повідомляв УНН, представник України в ООН зустрівся з новим постпредом США.