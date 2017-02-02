США не признают Крым частью России - постпред США при ООН

"Она (Хейли) подтвердила самые базовые вещи, которые касаются политики США в отношении Украины, - то, что они полностью поддерживают нашу территориальную целостность", - сказал украинский дипломат.

Кроме того, по словам Ельченко, Хейли заверила его, что отношения США и Украины не будут вестись в ущерб последней.

Как сообщал УНН, представитель Украины в ООН встретился с новым постпредом США.