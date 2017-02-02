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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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США не признают Крым частью России - постпред США при ООН

США не признают Крым частью России - постпред США при ООН

Киев • УНН

 • 11846 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что новая администрация в Вашингтоне не будет признавать Крым частью России. По словам Ельченко, об этом ему сообщила постпред США при ООН Никки Хейли, передает УНН.

"Она (Хейли) подтвердила самые базовые вещи, которые касаются политики США в отношении Украины, - то, что они полностью поддерживают нашу территориальную целостность", - сказал украинский дипломат.

Кроме того, по словам Ельченко, Хейли заверила его, что отношения США и Украины не будут вестись в ущерб последней.

Как сообщал УНН, представитель Украины в ООН встретился с новым постпредом США.

 

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